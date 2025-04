"Mister Pisacane è in questa squadra da due anni, eravamo quasi retrocessi, lo scorso anno ha fatto un campionato meraviglioso. Gran partita oggi. Siamo contenti anche per i nostri tifosi, sembrava di giocare in casa. Prima squadra? Saremo a Milano, contro l’Inter, dovremo fare la partita perfetta. La squadra sta bene, sono fiducioso. Barella? Lo ringrazio per la presenza”.