Cagliari, non solo la museruola a Lautaro. CdS: “Ecco il piano contro l’Inter”

E allora l’unico modo per riuscire a fare un risultato positivo sarà spegnere le fonti di gioco ospiti, in modo da far arrivare meno palloni puliti agli attaccanti, oltre che provare a far male davanti. Per questo motivo, il Cagliari che si è piaciuto a Torino, è pronto a rispolverare lo specchio per schierarsi a immagine dell’Inter.

Tre difensori per essere in superiorità nei corpo a corpo, quattro centrocampisti per puntare alla densità in mezzo al campo grazie all’aiuto degli attaccanti che dovranno dare una mano. Ma soprattutto le tre punte che avranno come primo compito quello di andare a pressare i tre centrali di Inzaghi per evitare che possano impostare indisturbati la manovra dalle retrovie. In un sottile gioco di equilibri tattici che somiglierà tanto a una partita di scacchi tra i due tecnici.

