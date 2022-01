Covid, positivi Lykogiannis e Cavuoti: a rischio Cagliari-Fiorentina, sardi a quota 8 casi

Per il Cagliari una lista di indisponibili per il virus che si allunga. I due si aggiungono alla lista dei 6 già comunicata

Anche Lykogiannis e Cavuoti, un giovane impiegato ieri nelle fasi finali della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, positivi al Covid. Per il Cagliari una lista di indisponibili per il virus che si allunga. I due giocatori si aggiungono ai portieri Cragno e Aresti, al difensore Lovato, ai centrocampisti Grassi e Deiola e all'esterno Bellanova. I casi, quindi, salgono a otto. Per la gara con la Fiorentina non saranno a disposizione nemmeno gli squalificati Carboni e Pavoletti.