Cagnano: “Guardo l’Inter e mi piacerebbe tornare. Con un paio di compagni…”

Le parole del giovane calciatore a proposito della sua ex squadra nella quale spera di tornare

Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998 ceduto dall'Inter al Novara, ha parlato anche dei nerazzurri nel corso di una intervista concessa ai microfoni di TMW: "Quando non giochiamo in contemporanea cerco di guardare ancora le partite dell’Inter. Ora come ora ho un paio di compagni con cui ho mantenuto un legame davvero importante. Sicuramente mi piacerebbe tornare in futuro, però ora sono concentrato sul Novara e sul terminare al meglio questa stagione”.