Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha analizzato il momento della Juve. "Secondo me la Juventus non è la squadra a cui Motta possa dare qualcosa di suo ed è colpa sua perché non si è adattato alle qualità dei giocatori che ha. In una partita tocca più palloni Gatti di Koopeminers, non è una cosa normale. Conceicao entra solo a gara in corso, i difensori giocano più palloni dei centrocampisti, gli esterni che vanno dentro il campo. Non capisco come gioca la Juve. Se giocatori che hai pagato 70 milioni come Vlahovic o Koopmeiners non giocano perché non sono adatti al gioco dell’allenatore è un problema”.