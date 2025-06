Gigi Cagni, allenatore, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina: "In riferimento a Modric mi esprimo a favore, e direi che per Dzeko si può dire la stessa cosa. È fortissimo, penso da sempre che sia uno degli attaccanti più forti d'Europa. Ha 39 anni, è vero, ma in certi ruoli puoi anche avere qualche anno in più degli altri: se sei un professionista non c'è problema".