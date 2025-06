Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha commentato la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso . L'ex giocatore è stato scelto dalla Figc come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana dopo aver chiuso con Luciano Spalletti.

"Gattuso vuol far tornare l'amore per la maglia della Nazionale. E' assurdo parlarne di una cosa del genere. Il mio pensiero è: questo va insegnato ai bambini, non il calcio. I valori, poi tutto il resto".