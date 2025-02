L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte commentando il mercato del Napoli e non solo nel suo intervento in diretta: “Il mercato a gennaio è difficile, poi chiaramente se prendi 70 milioni per la cessione di Kvara non è detto che debba spendere altrettanto per colmare il gap. A Roma forse è stata la prima partita catalogata tra quelle in cui il Napoli non mi è piaciuto, aveva in mano la gara ma è stato troppo lento, forse i giocatori hanno pagato qualcosa, avendo la squadra corta sono sempre gli stessi e hanno forse una responsabilità inaspettata, mentre magari l'Inter ha una rosa più completa.