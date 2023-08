Cagni: “Inter già da scudetto con questa rosa. Lukaku? Io sono drastico, se scelgo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato dell'Inter e non solo. Per il tecnico i nerazzurri hanno l'obbligo di vincere lo scudetto. "Certamente sì e non deve essere un peso. Già così è da Scudetto questa rosa. L'Inter ha continuità di allenatore, il Napoli ha un tecnico nuovo e una squadra però sostanzialmente uguale, ma non devono sbagliare il sostituto di Kim".

Condivide l'operazione Lukaku-Vlahovic?

"Io sono drastico, prima scelgo l'uomo e poi il calciatore. Se scelgo il primo, Lukaku non lo sceglierei mai. Vlahovic? Bisogna sapere la verità. Non puoi dare via uno giovane pagato tanto per un ultratrentenne. E' uno scambio che non ha senso. Uno che tradisce più di una volta sai che lo rifarà poi. Giuntoli ha dimostrato di essere un grande, per me sta dando in pasto ai giornali questo ma si muove su altri fronti".