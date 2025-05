L’ex allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona: “Lautaro? Se un giocatore è stato fermo, in una partita importante come questa uno...

L'ex allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona: "Lautaro? Se un giocatore è stato fermo, in una partita importante come questa uno ci pensa, ma non so. Bisognerebbe conoscere la situazione. È una scelta difficilissima. Per quanto riguarda la partita, Flick dice che deve mettere a posto la fase difensiva. Speriamo non ce la faccia, perché lì la qualità è enorme. Contrastare uno come Yamal è difficile. Hanno qualità individuali pazzesche, ma sbagliano dietro. Inzaghi comunque deve andare oltre Lautaro comunque, serve uno al 100%".