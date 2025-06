Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha detto la sua sul futuro di Simone Inzaghi. "L'unico problema grosso che ha è il tempo. E' troppo presto tutto. C'è fretta di fare le cose ora, lui è condizionato da questo, non ha il tempo di riflettere. Sicuramente è stressato, perché il mestiere stressa molto di più di prima. Non credo che andrà in Arabia, perché per me starà fermo per recuperare".