Le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez al termine della gara contro il Fluminense, hanno acceso il dibattito nel mondo Inter. Il numero 10 nerazzurro aveva lanciato un messaggio polemico, parlando di situazioni non meglio precisate all'interno dello spogliatoio.

Parole che non sono piaciute a Gigi Cagni. "Io l'ho fatto una volta solo ma ho fatto i nomi. Non ho buttato il sasso nello stagno. Doveva fare i nomi, non doveva dirlo Marotta. Dici una cosa di questo tipo e devi dirlo con chi ce l'hai, devi essere chiaro", ha detto l'ex allenatore ai microfoni di TMW Radio.