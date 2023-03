Cagni: “Porto squadra scorbutica. E l’Inter a me non piace, mi spiace per Inzaghi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni , allenatore, ha parlato così in vista della sfida di questa sera tra Porto e Inter valevole per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

"Occhio Inter al Porto, che è una squadra scorbutica. Le nostre squadre hanno potenzialità superiori ma non sono mai costanti, al di là del Napoli. L'Inter a me non piace, mi dispiace per Inzaghi. Non può avere una squadra con quella rosa 18 punti di distacco dalla capolista".