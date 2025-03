Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Gigi Cagni ha parlato della lotta scudetto. Il tecnico esclude l'Atalanta nella corsa al titolo. "La lotta per lo scudetto per me rimane tra Inter e Napoli. L’Atalanta mi piace moltissimo, ma io sono razionale. Il campo non mente mai, specie a dieci gare dalla fine. C’è da considerare anche l’abitudine alla vittoria e la regolarità di rendimento. Conte ha dimostrato che per diventare allenatori veri ci vuole tempo: lui sa come si vince ed è molto intelligente, dimostrando di conoscere a fondo vari sistemi di gioco".

"Conte si è trovato in una situazione in cui non ha una rosa da 25 calciatori, come è per l’Inter, ma di 18-20. Il che gli ha imposto di modificare qualcosa nell’emergenza, cambiando modulo a seconda dei calciatori che in quel momento ha a disposizione. E questo è segno di grande bravura. Spalletti e Conte per me sono stati entrambi sinceri nel confessare la propria emozione nell’essere stati o essere allenatori del Napoli, perché non è lo stadio solo che da’ emozioni. La differenza è quello che accade all’esterno dello stadio, è vivere la giornata in una città come Napoli. Avverti continuamente la passione per la propria squadra".