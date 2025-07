Gli americani stanno acquistando pezzi del calcio italiano. "Io non ho avuto proposte" risponde secco Urbano Cairo, presidente del Torino F.C. Cairo non sembra aver intenzione di disimpegnarsi: smentisce anche le indiscrezioni di un interesse della Red Bull.

"Non ho mai avuto neanche mezzo contatto, l'ho detto cento volte, non ho mai avuto neanche mezzo contatto, proprio zero, nella maniera più assoluta, mai visti, mai visti e sentiti, se non per il fatto che erano degli energy sponsor del Toro, lo erano e non lo sono neanche più quest'anno".