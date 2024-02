«L'assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, 16 voti a 4, sia la volontà di mantenere il diritto d’intesa sia il format a 20 squadre. Anche perché, se andiamo a vedere i campionati più importanti d’Europa, cioè quello inglese e quello spagnolo, pure lì sono 20: è questo il format che funziona. Quell’incontro in Figc delle tre squadre (Juve, Inter e Milan che rappresentavano pure la Roma, ndr ) non è stato molto ben visto perché la Lega è giusto che abbia una sua compattezza, che eserciti i diritti conseguenti al fatto che mantiene tutto il calcio italiano. È giusto che la Serie A abbia una sua autonomia e che conservi il diritto d’intesa. Le tre grandi dicono che sono andate a parlare con Gravina perché è il vice presidente della Uefa, ma è il timing a essere stato totalmente sbagliato».

Ciò che è successo può compromettere la fiducia in chi rappresenta la Serie A in Consiglio Federale (Marotta, ndr )?

«Non lo so, di questo oggi non se n’è parlato. Chi è in Consiglio Federale non deve rappresentare se stesso, ma tutta la Serie A. E questo vuol dire rappresentare i diritti e le idee dei venti club. Nessuno è in Consiglio Federale a titolo personale».