Calabria: “Poco credito? Ci interessa poco. Chiaro che l’Inter dovrà fare passo falso”

Il difensore ha parlato della lotta scudetto contro i nerazzurri e della vittoria in rimonta con la Lazio

Direi che è fondamentale, ci dà tanta fiducia. La Lazio ha talento davanti: una partita strappata all'ultimo minuto, magari potevamo essere più brillanti prima ma questa vittoria ci dà soddisfazione per lavorare per il meglio per le ultime gare.

Forse per i gol incassati troppo facili. Sono errori di attenzione: all'inizio dobbiamo partire meglio. Sono lezioni importanti. Ma siamo sicuri dei nostri mezzi, ci troviamo bene in campo e siamo contenti del lavoro che stiamo facendo.

Il mister ha optato per questo modo di giocare a fine gara per creare superiorità in fascia lasciando trequartisti ed esterni in supporto ad Ibra. È un'opzione che il mister usa.