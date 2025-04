Intervenuto a Giochiamo d'Anticipo su Televomero, Emanuele Calaiò ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli. "Da una parte gli azzurri hanno un calendario favorevole, dall’altra la squadra di Inzaghi ha la rosa più forte. In questo momento, come è giusto che sia, un club come l’Inter punta a tutte le competizioni anche se un occhio di riguardo è sull’Europa: una vittoria in Champions dà adrenalina e motivazioni, che permettono di giocarsi al meglio e con tranquillità la partita successiva anche con le seconde linee".