Saranno i dettagli a fare la differenza. Nel Napoli sta crescendo di gara in gara Lukaku che ha ritrovato la via del gol e che è abile a lavorare per i compagni. Credo però che la società avrebbe dovuto regalare un titolare in più a Conte nel mercato invernale. L’Inter è più solida, ha più calciatori abituati a lottare per lo scudetto. Ma non ha in questo momento la brillantezza dei giorni migliori. Esce invece dal grande giro la Juve. Un altro brusco stop al progetto Thiago Motta. Tecnico che era e resta a rischio conferma. Certe scelte nella sfida contro la Dea non hanno convinto. La Juve ora dovrà lottare per difendere il quarto posto".