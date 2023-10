Calamai: “Lautaro fuoriclasse, Thuram parla la stessa lingua. Nessun rimpianto Lukaku”

Getty"Un fuoriclasse che riesce a far giocare bene anche i compagni di reparto. L’inizio di stagione esplosivo di Martinez ha semplificato l’inserimento di Thuram. Che ora è diventato un valore. I due attaccanti parlano la stessa lingua calcistica. Nessun rimpianto per l‘addio al suo vecchio gemello Lukaku".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.