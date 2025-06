Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai è tornato sulla nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter al posto di Simone Inzaghi

"Grande calciatore, bella persona. Ha fatto benissimo nella sua prima esperienza alla guida del Parma. Dimostrando di avere delle doti. Ma l'Inter è l'Inter. Negli ultimi anni ha vinto uno scudetto e ha disputato, perdendole, due finali di Champions. Chivu deve fare meglio di Simone Inzaghi. E non sarà facile. In più l'attuale Inter mi sembra un progetto che sta avviandosi a chiudere un ciclo più che una realtà in fase di decollo. Per gestire tutto questo serviva un allenatore di esperienza internazionale, non un debuttante. Chivu insomma è un grande rischio".