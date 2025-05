"A San Siro l’Inter passa per due volte in vantaggio con la Lazio e per due volte si fa recuperare. Il 2 a 2 arriva con un rigore che accende polemiche. Nell’ultimo turno i nerazzurri andranno a Como. Contro una delle rivelazioni del torneo. Ma il punto di ritardo sommato alla testa che potrebbe volare alla finale di Champions contro il Psg allontanano i nerazzurri dal titolo".