Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la prestazione dell'Italia ieri in Nations League contro la Germania:

"Siamo fuori dalla Nations League con qualche rimpianto. Finisce 3 a 3 a Dortmund. Una partita assurda. Nel primo tempo gli azzurri sono stati presi a pallate. Umiliati. Le cause? Di sicuro non hanno convinto le scelte iniziali di Spalletti. Un grande allenatore che però non riesce a incidere come è nelle sue possibilità sulla panchina azzurra".