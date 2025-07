Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sul non facile finale di stagione dell'Inter. Ecco le parole del giornalista

"A proposito di momenti non facili vorrei dedicare una riflessione all’Inter. Mai come in questo momento torna a essere decisivo Marotta. Chivu è una scommessa ad altissimo rischio, soldi ce ne sono pochi e lo spogliatoio è in fibrillazione. Il probabile divorzio da Calha lascia un vuoto quasi impossibile da colmare".