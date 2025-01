Calamai: “Per Frattesi serve un’offerta indecente. Ieri l’Inter a Venezia…”

Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Venezia al Penzo ieri pomeriggio. Qui le sue parole: "Non era semplice ripartire dopo la dolorosa sconfitta con il Milan in Supercoppa. Una ferita che poteva aver bisogno di tempo per rimarginarsi. L’Inter è stata fortunata di incrociare pochi giorni dopo il Venezia. Squadra combattiva ma coinvolta nella lotta salvezza.