"L’Inter non è più quella spietata della passata stagione. Anche contro la Juve ha bruciato alcune clamorose occasioni da gol. E la difesa non è più impenetrabile. Ha ancora le carte giuste per vincere lo scudetto. Ma sono curioso di vedere come gestire il ritorno in Champions. Inzaghi non ha più mille soluzioni. E alcuni dei suoi calciatori chiave anche in mezzo al campo oggi vanno con una marcia in meno. Intanto sorride il Napoli. Conte non è felice. E si vede".