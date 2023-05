Calamai: “Inter, in rosa hai un’arma per capovolgere il pronostico col City”

dare i voti alla Serie A a TMW Radio, nella consueta rubrica Penna e Calamai, è stato il giornalista Luca Calamai: "Momento critico per la Juventus. Voto complessivo alla stagione è insufficiente. E' vero che con tutti i punti sarebbe un'altra storia, ma con i se e con i ma non si fa nulla. Il voto è 5. Trovo preoccupante che ci sia confusione sul domani, una stagione sbagliata capita a tutti, ma cosa succederà ora con la UEFA? Non mi piace per niente che siamo a inizio giugno e ancora ci sono ancora cose non decise. Capisco l'imbarazzo ma ora la Juve deve darsi una struttura, anche alla svelta. Le voci di cessione di Vlahovic non le capisco, perché se devi reimmaginarti vincente e competitiva cosa fai, rinuncia a un calciatore che rappresenta il futuro? La Juve sta chiudendo molto male la stagione.