Marotta: “Decisivo investire nel vivaio. Champions? Orgoglio, City favorito ma l’Inter avrà…”

A margine del convegno sulla sostenibilità economica dello sport che si è svolto nella sede della Camera di Commercio di Varese, Beppe Marotta ha parlato anche della finale di Istanbul tra Manchester City-Inter. "Come si gestisce una società come l'Inter? Ci devono essere due obiettivi. Da una parte la valorizzazione delle risorse materiali, dall'altra la valorizzazione di quello che è l'asset fondamentale che è quello delle risorse umane".

"I procuratori? La figura del procuratore è una figura che ha preso corpo dopo l'entrata in vigore della legge 91/81 e rappresenta una figura professionale di cui si ha necessità nella negoziazione, sia tra società che tra società e calciatori. Investimenti nel settore giovanile? Sono fondamentali, a livello di formazione dei talenti si deve passare attraverso degli investimenti. Sono investimenti e non costi e come tali vanno considerati. Istanbul? È motivo di grande orgoglio, ci presentiamo con grande merito sapendo di avere a che fare con un avversario favorito e di tutto rispetto. La consapevolezza nostra è di giocarcela fino in fondo con grande senso di appartenenza verso questa maglia e questi colori".