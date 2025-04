Calamai: “Inter, Inzaghi esca dal compitino. Giusto sia tra gli imputati”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai si è soffermato sul momento che sta attraversando l'Inter. Questa la riflessione: "Tre sconfitte consecutive, compreso il derby di Coppa Italia. Un crollo verticale. Inatteso. Il tecnico nerazzurro è finito sul banco degli imputati. E ci sta tutto. La squadra nerazzurra appare stanca. Alcuni dei suoi giocatori simbolo (penso a Barella) sono in affanno. E’ un’Inter che non sa andare oltre i colpi di Lautaro.

Probabilmente è distratta dalla Champions, il grande obiettivo della stagione. Ma la resa contro il Milan e il crollo contro la Roma sono senza alibi. E mercoledi c’è la semifinale di Champions contro il Barcellona. Un triplo salto mortale. Che può riaccendere il mondo nerazzurro o mandarlo definitivamente in tilt. Questo finale di stagione, con tutto in palio, sarà decisivo anche per Inzaghi che deve uscire dal compitino, sempre ben eseguito, e deve inventarsi magari qualcosa di nuovo. Il già visto non basta più".