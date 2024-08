Calamai: “Inter la più forte, ma ha ancora fame? Non vorrei che il loro pensiero…”

Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW di oggi, ha analizzato anche la prestazione fornita dall'Inter in casa del Genoa all'esordio in questo campionato. Ecco il suo pensiero: "Il valore del gruppo non è in discussione. Lo stesso Thuram è ripartito da fenomeno. Inzaghi ha a disposizione il gruppo calciatori più forte della Serie A. Ma l’Inter di oggi ha la stesa fame dell’Inter di ieri?