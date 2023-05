Calamai: “Inter-Lazio? Insufficienza a Inzaghi per un motivo. Fortunatamente…”

Per commentare la giornata di campionato a TMW Radio Luca Calamai nella sua rubrica "Penna e Calamai" ha dato i voti alla Serie A: "C'è un campionato in zona Champions ancora tutto da raccontare. 7.5 a Lautaro e un'insufficienza con punto interrogativo a Simone Inzaghi che continua a non dargli fiducia dall'inizio. Fortunatamente ha cambiato idea vedendo lo stato di forma del 'Toro', che ha ritrovato quella sintonia calcistica con Lukaku, tornato a fare un grande lavoro per la squadra. In questo finale di stagione credo che Lautaro possa spostare gli equilibri.