Calamai: “Lukaku non lascia traccia, l’Inter torna riferimento di un campionato senza padroni”

"C’era grande attesa per il ritorno di Lukaku a Milano contro la sua vecchia Inter. Il belga non ha lasciato traccia. Chissà se lo hanno tradito più i nervi o una Roma incapace di accenderlo nella maniera giusta. Se voleva farsi rimpiangere proprio non c’è riuscito. Simone Inzaghi si gode invece il formidabile inizio di stagione di Thuram. L’attaccante che ha preso il posto proprio di Lukaku. Fisico diverso ma tanto cuore e tanta lucidità in zona gol".