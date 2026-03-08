FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Calamai: “Inter, scudetto in pugno. Uomini decisivi? Dico Leao ed Esposito”

ultimora

Calamai: “Inter, scudetto in pugno. Uomini decisivi? Dico Leao ed Esposito”

Calamai: “Inter, scudetto in pugno. Uomini decisivi? Dico Leao ed Esposito” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto questa analisi nell'immediata vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto questa analisi nell'immediata vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter, decisivo per la corsa scudetto:

Milan Inter

"L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito. Due giocatori completamente diversi ma con il fuoco addosso. Il portoghese vuole impreziosire una stagione che raramente lo ha visto grande protagonista. Le sue accelerazioni possono mettere in difficoltà la linea difensiva nerazzurra".

Calamai: “Inter, scudetto in pugno. Uomini decisivi? Dico Leao ed Esposito”- immagine 3
Getty Images

"Pio, invece, è micidiale dentro l’area di rigore avversaria. Può inventarsi qualcosa di speciale. Vorrei chiudere il tema derby con una riflessione su Bastoni Dopo la clamorosa simulazione su Kalulu avevo invocato una sospensione del difensore dal gruppo azzurro. Gattuso invece ha deciso che lo chiamerà per le sfide che devono portarci al Mondiale. E penso sia giusto così".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Serie A – La Fiorentina pareggia con il Parma ed esce tra i fischi del Franchi
Bertolino: “Derby? Mi aspetto tanto da Barella. E spero che Inter non faccia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA