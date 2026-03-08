Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto questa analisi nell'immediata vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto questa analisi nell'immediata vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter, decisivo per la corsa scudetto:

"L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito. Due giocatori completamente diversi ma con il fuoco addosso. Il portoghese vuole impreziosire una stagione che raramente lo ha visto grande protagonista. Le sue accelerazioni possono mettere in difficoltà la linea difensiva nerazzurra".

"Pio, invece, è micidiale dentro l’area di rigore avversaria. Può inventarsi qualcosa di speciale. Vorrei chiudere il tema derby con una riflessione su Bastoni Dopo la clamorosa simulazione su Kalulu avevo invocato una sospensione del difensore dal gruppo azzurro. Gattuso invece ha deciso che lo chiamerà per le sfide che devono portarci al Mondiale. E penso sia giusto così".