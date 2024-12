Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha analizzato così il momento di forma dell'Inter: "Non è in testa al campionato. Ma oggi l’Inter è la squadra più forte. E, tra l’altro, ha anche una partita da recuperare. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono travolgenti. Rendono tutto facile, Anche trasferte insidiose come quella di Cagliari.