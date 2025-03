"Musiala è un calciatore speciale. Ma intorno ha tanti compagni che parlano la sua stessa lingua, E l’Italia? Abbiamo perso per due clamorosi errori della nostra difesa. Ingenuità pagate a caro prezzo. Continuiamo a prendere gol su situazioni da calcio piazzato. E questo è inaccettabile. Spalletti ha rinunciato a difendersi a zona su angoli o punizioni. Ma il risultato è stato lo stesso. Non è solo un problema di altezza dei nostri difensori. E’ mancata l’attenzione. Forse manca un vero leader. Peccato poi per l’infortunio che ha colpito nel finale Calafiori. Il nostro cittì deve trovare una soluzione non si possono continuare a prendere reti in fotocopia".