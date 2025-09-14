Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai è tornato su quanto accaduto ieri pomeriggio allo Stadium tra Juventus e Inter

"Alla fine arriva una sentenza chiara: la Juve ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La fotografia onesta di una partita pazza. Ma sorprende come la squadra nerazzurra non sia stata capace di difendere a pochi minuti dal termine la rete del 3 a 2 firmata da un ottimo Thuram. Certi crolli fisici, tecnici e mentali non sono accettabili da un gruppo al quale certo non difetta l’esperienza. I nerazzurri hanno una difesa che fa acqua".