Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai è tornato su quanto accaduto ieri pomeriggio allo Stadium tra Juventus e Inter:
Calamai: “Inter, crolli inaccettabili. Squadra prigioniera del passato. E Chivu dimostri di…”
"Alla fine arriva una sentenza chiara: la Juve ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La fotografia onesta di una partita pazza. Ma sorprende come la squadra nerazzurra non sia stata capace di difendere a pochi minuti dal termine la rete del 3 a 2 firmata da un ottimo Thuram. Certi crolli fisici, tecnici e mentali non sono accettabili da un gruppo al quale certo non difetta l’esperienza. I nerazzurri hanno una difesa che fa acqua".
"Chivu, perché sostituire Lautaro? L’attaccante argentino era stato in ombra ma sono calciatori del suo valore che possono piazzare in un lampo il colpo decisivo. L’Inter ha la rosa per vincere lo scudetto ma sembra ancora legata al calcio di Simone Inzaghi, sembra ancora prigioniera del passato. Un passato che la dirigenza vuole archiviare in fretta. Ma siamo ancora a inizio stagione. C’è ancora il tempo per cambiare abito e magari anche qualche uomo. Anche Chivu come Tudor deve dimostrare di avere coraggio".
