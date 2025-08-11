"Cosa ne pensa l’Associazione Calciatori del caso Lookman? Lo scontro totale voluto dal giocatore va oltre le normali regole del mercato. Che è fatto di piccoli strappi e continue ricuciture. Potrei ricordare che Gasp e la Dea hanno cambiato la vita sportiva del giocatore. Ma so bene che la riconoscenza non esiste nel mondo del pallone. Dico solo che non mi piaceva il calcio che considerava gli atleti dei pacchi postali. Senza nessun tipo di rispetto per l’uomo oltre che per il giocatore. Ma non mi piace neppure questo calcio dove i giocatori (e spesso i loro manager…) sono troppo forti".