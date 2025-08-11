Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha espresso le sue considerazioni sulla trattativa Inter-Atalanta per portare Ademola Lookman in nerazzurro:
Calamai: “Lookman ha esagerato, l’Atalanta tenga duro. Ma l’Inter ora è obbligata a prenderlo”
"Cosa ne pensa l’Associazione Calciatori del caso Lookman? Lo scontro totale voluto dal giocatore va oltre le normali regole del mercato. Che è fatto di piccoli strappi e continue ricuciture. Potrei ricordare che Gasp e la Dea hanno cambiato la vita sportiva del giocatore. Ma so bene che la riconoscenza non esiste nel mondo del pallone. Dico solo che non mi piaceva il calcio che considerava gli atleti dei pacchi postali. Senza nessun tipo di rispetto per l’uomo oltre che per il giocatore. Ma non mi piace neppure questo calcio dove i giocatori (e spesso i loro manager…) sono troppo forti".
"Lookman è finito in fuorigioco. Ha esagerato. Ha mancato di rispetto al suo club. Vedremo come finirà questa storia di mercato. Spero però che l’Atalanta resti ferma sulle sue idee. Continuo a credere che l’Inter sia obbligata ad ingaggiare Lookman. E allora è arrivato il tempo di trovare un accordo. Mi aspetto la prossima mossa da parte del Presidente Marotta".
(Fonte: TMW)
