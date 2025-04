Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sul testa a testa tra Inter e Napoli in testa alla classifica. Ecco le parole

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sul testa a testa tra Inter e Napoli in testa alla classifica. Ecco le parole del giornalista:

"Il testa a testa scudetto premia per il momento l’Inter che ora può permettersi di seguire la sfida Napoli-Empoli, che chiuderà il turno di campionato, forte di un vantaggio importante in classifica. La squadra nerazzurra in questo stressante finale sta trovando anche nuovi protagonisti. Penso ad Arnautovic che ormai non può più essere etichettato come una semplice riserva. Certo, ora la Champions entra nel vivo".