Calamai: “Marotta il top. Con Lookman e Koné, Inter come il favorito Napoli”

Le riflessioni del giornalista nell'appuntamento fisso con l'editoriale: un commento sul mercato dei nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, il giornalista Luca Calamai fa il punto della situazione e si concentra sul mercato dell'Inter:

"Marotta è a mio giudizio il più abile dirigente del calcio italiano. Ora che è diventato anche azionista dell’Inter vuole costruire un progetto ancora più ambizioso. Anche se deve lavorare con un budget di sicuro non faraonico. In attesa di portare l’ultimo assalto a Lookman (il giocatore sta lavorando per il club nerazzurro con un comportamento non proprio esemplare…) Marotta vuole regalare a Chivu il talento di Konè. Una pedina preziosa. Fisicità più qualità. Un cocktail perfetto. Certo è che con Lookman e Konè l’Inter sarebbe alla pari del favoritissimo Napoli. Vediamo come sarà il finale di mercato del club nerazzurro. Marotta si gioca molto in questi ultimi quattordici giorni di trattative".

Poi una riflessione sul passaggio di Leoni dal Parma al Liverpool:

"Uno schiaffo per Milan e Inter che lo hanno corteggiato per mesi e mesi. Sono mancati i soldi giusti e forse anche la credibilità. Rispetto a un certo mondo il calcio italiano appartiene a una seconda fascia".

