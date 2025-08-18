"Marotta è a mio giudizio il più abile dirigente del calcio italiano. Ora che è diventato anche azionista dell’Inter vuole costruire un progetto ancora più ambizioso. Anche se deve lavorare con un budget di sicuro non faraonico. In attesa di portare l’ultimo assalto a Lookman (il giocatore sta lavorando per il club nerazzurro con un comportamento non proprio esemplare…) Marotta vuole regalare a Chivu il talento di Konè. Una pedina preziosa. Fisicità più qualità. Un cocktail perfetto. Certo è che con Lookman e Konè l’Inter sarebbe alla pari del favoritissimo Napoli. Vediamo come sarà il finale di mercato del club nerazzurro. Marotta si gioca molto in questi ultimi quattordici giorni di trattative".