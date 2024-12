"Non ha mai perso in campionato. Ma è a sette punti falla capolista Atalanta. I numeri non tornano in casa Juve. Dopo essere stato accolto come un Messia, anzi come il liberatore da Allegri e dal suo corto muso Thiago Motta ha già esaurito il suo bonus. I tanti infortunati sono un alibi vero. Ma l’abilità di un allenatore top è quella di riuscire comunque a dare identità alle sue squadre. Ricorrendo anche a idee nuove. Ma per il momento Thiago non va oltre il normale.