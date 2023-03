Calamai: “Reazione di Mourinho fuori scenario. Nel calcio non c’è malafede”

"Ho avuto il piacere di vivere un’esperienza importante con gli arbitri durata un anno e conclusasi lo scorso dicembre. C’è stato un momento di incredulità nel rapporto di Mourinho con gli arbitri, già lo scorso campionato c’erano state problematiche con altri allenatori come Sarri e Gasperini. Ci fu una giornata di campionato con 4-5 allenatori espulsi. Questo scenario poi è cambiato, adesso è rimasto solo Mourinho a fare questa guerra. La malafede non fa parte delle regole di questo gioco. Mourinho è Mourinho, è così e lui alimenta un popolo. Se fai un sondaggio su 1000 tifosi della Roma 990 sono con lui, poi non si chiedono perché perde con la Cremonese. È arrivato a dire che la Roma è uscita dalla Coppa Italia perché non aveva la rosa per giocare in casa contro la Cremonese. Il giorno in cui dirà ‘ho sbagliato anche io’ diventerà più credibile".