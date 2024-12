A fine gennaio prenderà il via il primo campionato italiano: la prima partita è in programma il primo gennaio

Dopo il successo della prima edizione, la "Kings League" sbarca anche in Italia con il suo format innovativo (nato da un'idea dell'ex calciatore spagnolo Gerard Piquè, con la formula del calcio a 7) e le giocate spettacolari degli atleti in campo: ex stelle del pallone, influencer e youtuber.