Calcio in lutto: è morto Hugo Sotil, la ‘spalla’ Cruijff nel Barcellona

Di quel campionato rimane il ricordo di una vittoria del Barça per 5-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, e in quella partita Sotil segnò un gol di testa. Dopo che non gli venne conferita, come invece gli era stato promesso, la cittadinanza spagnola lasciò il Barcellona e tornò in patria per giocare con l'Alianza di Lima, con cui vinse due campionati. In nazionale fu suo il gol che, nel 1975, diede al Perù la vittoria per 1-0 nella finale della Coppa America contro la Colombia.