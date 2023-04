Calciopoli, ecco balle e revisionismi: “Pennetta Moggi data a tanti giornalisti e dentro…”

La Juventus sta per entrare nelle aule di tribunale, imputata per plusvalenze e manovre stipendi. E allora eccola la stampa amica pronta

La Juventus sta per entrare nelle aule di tribunale, imputata per plusvalenze e manovre stipendi. E allora eccola la stampa amica pronta a farsi carico della difesa bianconera fuori dalle aule. Rispolverando niente meno che Calciopoli, dopo decine di sentenze definitive. Ma qualcosa bisogna dare in pasto ai tifosi, bisogna grattare la pancia e dare soprattutto qualcuno da odiare. E come fa certa stampa da decenni, ecco l'Inter servita su un piatto d'argento.