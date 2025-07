Il calendario della nuova stagione si è rivelato particolarmente beffardo per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, infatti, giocheranno la prima giornata del campionato lo stesso giorno dell'Inter U23 di Vecchi, lunedì 25 agosto. I primi scenderanno in campo a San Siro contro il Torino, alle ore 20:45, mentre la neonata formazione interista debutterà in Serie C in trasferta, a Novara, con calcio di inizio alle 20:30.