Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha parlato della situazione dei tre infortunati

Domani l'Inter sarà impegnata nell'ultimo turno di Champions League. I nerazzurri affronteranno il Monaco in una gara cruciale per cercare di evitare i playoff che si disputeranno a febbraio. Dopo la Champions, l'Inter sarà impegnata nel derby e in casa nerazzurri gli occhi sono puntati sull'infermeria.