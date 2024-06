Arda Turan, ex centrocampista della Turchia, allenatore dell'Eyüpspor, che milita nella seconda serie del campionato turco, ha parlato di Hakan Calhanoglu. Agli oneri della cronaca in questi giorni per le voci di mercato che lo danno in trattativa col Bayern Monaco, il calciatore è impegnato all'Europeo con la Nazionale guidata da Montella. Del giocatore Turan ha detto: «Lo amo moltissimo. È un giocatore molto speciale. Giocatori come lui sono un ottimo esempio», ha detto l'ex giocatore.