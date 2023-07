Libero – Inter, idee chiare su Onana: la cifra è questa. A differenza di Brozovic…

André Onana è sempre più vicino a dire addio all’Inter. Ne parla anche l’edizione odierna di Libero, che fa il punto sul futuro del portiere nerazzurro. “Le idee sono chiare anche per Onana. L’offerta dal Manchester United è finalmente arrivata, ma l’Inter ha rifiutato perché 45 milioni sono pochi, ne servono 60 o non ci si siede nemmeno al tavolo.

Guadagna ‘solo’ 3 milioni, garantirebbe un incasso e una plusvalenza corposi, essendo arrivato a zero. Ma è anche ritenuto più importante di Brozovic, non avendo un sostituto in rosa. Il prezzo quindi lo fissa l’Inter e da lì non ci si muove, come è giusto che sia: una prova di forza”, si legge.