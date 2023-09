Inter, ieri si è sentita l’assenza di Calhanoglu: Hakan resta in dubbio per Empoli

Il centrocampista turco, come riporta il Corriere dello Sport, resta in dubbio per la partita di Empoli e verrà valutato in questi giorni

Si è sentita ieri all'Anoeta l'assenza di Calhanoglu, fermato da un affaticamento muscolare.

