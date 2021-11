CdS – Calhanoglu, esagerazione dopo giusta esultanza: si poteva risparmiare un gesto

Il Corriere dello Sport analizza così l'esultanza di Hakan Calhanoglu, grande ex, nel derby pareggiato ieri a San Siro

“Diventa due volte il nemico pubblico numero 1 dei tifosi milanisti, perché si conquista il dischetto per un fallo dell’ex collega Kessie. Hakan va da Lautaro Martinez, rigorista incaricato, e gli chiede di cedergli il posto. Acconsentito. E Cahalanoglu il vendicatore (di se stesso) non sbaglia, esulta come deve esultare ogni giocatore, perché questa storia che non si deve festeggiare contro le ex squadre è un’assurdità. Però poi esagera, si volta verso la curva e porta le mani alle orecchie. Se lo poteva risparmiare, infatti gli ex compagni se la prendono e per poco non ci scappa il tumulto. Vabbè, finisce lì. Però se i milanisti sono arrabbiati perché Calha ha segnato il classico gol dell’ex e li ha pure sfottuti, quelli dell’Inter si agitano con una domanda epocale: non poteva fargli tirare anche il secondo rigore? Con questa doppia cattiveria, da interista e da ex, probabilmente lo segnava”, si legge.